Hiç tropik bir yaşam tarzı hayal ettiniz mi? Home Design: Paradise Life en iyi tropik kaçamakları, ada yaşam tarzından ilham alan özel iç mekanları ve tatil merkezleri oluşturmanızı sağlayan çevrimdışı bir tasarımı oyunu.

Yıllar süren sıkı çalışmaların ardından, ebeveynlerinizin evine geri dönüyorsun, görüşlerini dinle, onların evlerini yeniden şekillendir. Evdeki farklı oda ve alanlardaki hayallerini gerçekleştir ve güzel bir ev inşa et.

Her yeni bölümde büyüleyici bir plaj manzarasına sahip yeni bir iç veya dış tasarım geliştiren yapıda kaybolun.

Tropik bir adada yaşamaya hazır mısınız? Tropikal güneş ışığında tadını çıkarın ve tropikal turkuaz denizin tadını çıkarırken kumsallarda en iyi evleri inşa edin.