Beceri oyunları konusunda deneyimli geliştiriciler tarafından hazırlanmış olan Hoop Rush oyunu, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir mobil oyun. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Hoop Rush oyununda oldukça basit bir göreviniz var. Oyun boyunca bu görevinizi yapmaya çalışın ve rekorlar listesine adınızı yazdırın.

Hoop Rush, bir çember ve bir çubuk ile oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Oyunda bulunan çember çubuk üzerinde durmadan hareket ediyor. Sizin amacınız bu çubuğa çemberi değdirmeden gidebildiğiniz kadar fazla mesafe gitmek. Bu iş göründüğü kadar kolay değil. Çünkü en ufak bir hareketinizde çember yoldan çıkabilir ve yanabilirsiniz. Eğer böyle bir durumda kalırsanız, kurtuluşunuz yok, oyuna yeniden başlamanız gerekiyor.

Hoop Rush oyununda en uzun mesafeye gitmeye çalışın. Bu sırada çubuk kenarında bulunan ve puan kazandıran nesneleri de toplamayı ihmal etmeyin. Bu nesneler sayesinde yol daha eğlenceli hale gelebilir.

Eğlenceli müzikleri ve başarılı grafikleri sayesinde Hoop Rush oyununun bağımlısı olacaksınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan Hoop Rush'ı hemen şimdi indirin ve eğlenceyi başlatın!