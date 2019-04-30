Hustle Castle, kendi kalenizi inşa edip epik düşmanlarla mücadele ettiğiniz orta çağ strateji oyunu. Fallout Shelter oyununa oldukça benzeyen rol yapma oyunu Hustle Castle: Kale ve Klan’da gerçek bir orta çağ kalesinin lordu ve efendisi olarak bulunuyorsunuz. Hikaye odaklı seferde yüzlerce görev, çok oyunculu orta çağ modunda etrafınızı saran düşmanlar sizi bekliyor.

Mobilde en çok indirilip oynanan orta çağ temalı strateji - rpg oyunlarından Hustle Castle. Oyun, Fallout Shelter’a oldukça benziyor; hatta klonu diyebiliriz. Sadece mobilde tek bir platformda 10 milyondan fazla oyuncusu bulunan rol yapma oyununda kalenizi kurup geliştirirken rakiplerinize ve fizik kurallarına meydan okuyorsunuz. Çizgi film karakterlerini anımsatan komik görünümlü kahramanlardan hem bir ordu kuruyor hem de kalede farklı işlerinizi (yazman, hazinedar, demirciler vs.) yapacak kişileri alıp eğitiyorsunuz. Eşsiz kale ve ordunuzu kurmanız için tüm imkanlara sahipsiniz. Bu arada oyun, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Böylece hem hikayeyi anlayarak oynamış oluyorsunuz, hem de gelişme noktasında sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gelişme demişken, her ücretsiz mobil oyunda olduğu gibi oyun içi satın alımlar var ancak para harcamak zorunda olmadığınız gibi ücretsiz elmas kazanmak da çok zor değil.

Hustle Castle Özellikleri