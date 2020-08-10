Hyper Hotel, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçiriyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olan Hyper Hotel oyununda zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı Hyper Hotel oyununda odaları düzeltmekten müşterilere yardım etmeye kadar pek çok işi yapmaya çalışıyorsunuz.

İşletmenin tüm işleriyle ilgilenmeniz gereken oyunda hem zevkli zaman geçirebiliyor hem de becerilerinizi sınayabiliyorsunuz. Misafirlerinizi memnun etmek için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda elinizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etmeniz gerekiyor.

Hyper Hotel oyunu aynı zamanda Türk şirket Suji Games tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Hyper Hotel oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.