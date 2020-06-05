Hyper Life oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Bu oyunun yöneticisisi sensin. Senin verdiğin kararlarla oyunun gidişatı değişebilir. Üstelik farklı yaştaki veya cinsiyetteki karakterler için de senin seçimlerin geçerli olacak. Verilen soru karşısında seçim yapabileceğin üç tane seçenek olacak. Bakalım sen hangi yolu tercih edeceksin. Hızlı ve anı yaşamayı sevenler bu oyunda kendilerini bulacaklar.

Garip sorular ve cevabın sizi nereye götüreceğini bilmediğiniz seçenekler... Küçük bir bebek veya kız arkadaşıya beraber olan çocuk... Bu oyunda doğru ya da yanlış yok. Senin seçimlerin ve yapmak istediklerin var. Yolda karşına çıkan altınları toplayarak eğlenceye biraz da kazanç ekle. Bu büyülü atmosferde oyun oynamak kadar eğlenceli çok az şey var. Hayatına renk katmak istiyorsan bu oyunla bir başlangıç yapabilirsin. Sen de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.