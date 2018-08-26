İBB Yol Gösteren uygulaması ile iOS cihazlarınızı kullanarak gideceğiniz yerlere en uygun rotayı çizebilir ve kısa sürede hedefinize ulaşabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İBB Yol Gösteren uygulaması, İstanbul’u çok iyi bilmeyenlere ve gideceği yere en hızlı şekilde gitmek isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Bulunduğunuz konumdan hedef noktasına en kısa sürede ulaşabileceğiniz alternatif rotalar, toplam mesafe ve tahmini varış sürelerini sizlere sunan uygulama, aynı zamanda sesli yol tarifi de yapıyor.

İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışan İBB Yol Gösteren uygulamasında, alternatif rotaları oluştururken toplu taşıma araçlarından da yararlanabiliyorsunuz. Canlı trafik bilgisi, trafik kazaları, yol çalışması vb. durumlarda da sizi bilgilendiren İBB Yol Gösteren uygulamasında canlı kameralar, nöbetçi eczaneler ve otopark bilgileri ne de ulaşabilirsiniz. Trafiğe takılmadan hedefinize kısa sürede ulaşmanızda kolaylık sağlayacağını düşündüğüm İBB Yol Gösteren uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri