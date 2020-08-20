Ice Creamz Roll oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Harika dondurma sunumları hazırlamaya hazır mısın? Rulo dondurma yapmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Yemek yapmanın yanında tatlı yapmak biraz daha zordur. Şeker ayarını iyi ayarlayamazsan tatlı olmaz. Bu oyunda da ustalığını gösterebilirsin.

Tavayı ekstra soğuk ayarına getir. Sonra o mükemmel krema karışımını dök. Biraz şeker serpiştir. Dondurma ruloları karışımını doğra, karıştır ve püre haline getir. Yemek oyunlarındaki mükemmelliğini göster ve onu o muhteşem rulo dondurma şekline getir.

Tüm o sıkıcı yemek oyunlarını unut. Ice Creamz Roll çıtayı çok yükseklere çıkaracak. Mükemmel kremayı, herkesin tadını çıkaracağı ekstra özel dondurma rulolarına dönüştürmek için elinden geleni yap.

Bu rulo dondurma macerasını bir kez denedikten sonra, yiyecek oyunlarının mutfağında rock 'n roll yapmayı asla bırakamayacaksın. Bağımlılık yapıcı olmasının yanında pratik oynanması ile de dikkat çekiyor.

Sen de bu maceraya katılıp harika dondurmalar yapmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.