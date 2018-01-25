Icy Bounce, batan bloklar üzerinde oradan oraya sıçrayarak ilerlediğiniz eğlenceli bir mobil oyun. Boş zamanlarda, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken vs. telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde basit yapıda bağımlılık yaratan oyunlardan. Minimalist görsellere sahip platform oyunlarını seviyorsanız beğeneceğinizi düşünüyorum.

Jetpack’li doktor penguen, kurbağa kafa adam, astronot, uzaylı ve türlü hayvanların bir araya geldiği ilginç bir arcade oyun Icy Bounce. 5 farklı gezegende geçen oyunda puan toplamak için büyük beyaz bloklar üzerinde zıplıyorsunuz. Bir bloktan diğerine atlamak için yönü belirleyip çek-bırak yapıyorsunuz. Yalnız zıplayışınız seri olmalı. Bloklar üzerinde çok uzun süre durma lüksünüz yok. Fazla düşünürseniz batarak gözden kayboluyorsunuz.

Icy Bounce Özellikleri: