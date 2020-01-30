ID Please, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Renkli görsellerin ve canlı grafiklerin yer aldığı eğlenceli bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken ID Please oyununda bir klübün güvenliğinden sorumlu oluyorsunuz. Klübe gelen ve çıkanları kontrol edip huzur ortamı yaratmak için mücadele etmeniz gereken oyunda dikkatli olmalısınız. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Eğlenceli anlar yaşayabileceğinizi düşündüğüm oyunda yargı becerilerinizi test edebiliyorsunuz. Benzersiz karakterlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda 21 yaşından küçük insanları elemeniz gerekiyor. Huzur ve keyifli bir klüp ortamı yaratmak için mücadele edebileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunlar oynamayı seviyorsanız ID Please sizleri bekliyor.

ID Please oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.