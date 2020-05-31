Idle Air Force Base

Hava Kuvvetleri Üssü bu yıl oynayacağınız en eğlenceli oyun: Dünyanın en iyi hava kuvvetlerini inşa etmeniz gereken bu oyunda eğlenceli, stratejik askeri hız ihtiyacını hissedin. Böylece savaş yapabilir, şehirler alabilir ve ülkeleri fethedebilirsiniz.

Kara birliklerini, düşman havaalanlarını, iletişim uydularını, şehirleri yok edip başkenti ele geçirmeniz gereken bir dizi savaş ve savaşta yarışın.

Kilidi açmak, uçmak ve savaşmak için harika uçaklarla emrinizde tam bir hava kuvvetleri var. Siz Air Marshall'sınız ve düşman dünyaya yayılıyor. Öğrencilerinizi ciddi ve zorlu eğitim alanlarında tam nitelikli pilotlar olacak şekilde eğitmeniz gerekiyor.

Gökyüzünün bu güçlü canavarları ile bir top silahı ol: G-Force jiroskoplarına, bomba atışına, paraşüt eğitimine kadar detaylı uçuş derslerine hazır mısın?