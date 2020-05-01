Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Idle Casino Manager 1 milyon oyuncu barajını geride bıraktı.

Android ve iOS platformunda oldukça zengin bir içerik yapısı ile oynanmaya devam edilen Idle Casino Manager’da kumar dünyasına adım atacağız. Bir Casino patronu olarak işe başlayacağımız oyunda dünyanın en zengin adamı olmaya çalışacağız.

Poker ve rulet gibi birçok oyunun yer aldığı yapım da müşterilerimizin keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak, onlara kumar oynatarak gelir elde etmeye çalışacağız.

Önemli iş kararları da alma fırsatı yakalayacağımız oyun da internet bağlantısına da gerek duyulmuyor. Oyuncular internet bağlantısı olmadan Casinolarını yönetecek ve gelir elde ederek dünyanın en zengin adamı olmaya çalışacaklar.

ColdFire Games GmbH tarafından geliştirilen yapım ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.