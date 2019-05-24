Idle Coffee Corp, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Idle Coffee Corp'da kendi kahve dükkanlarınızı işletiyor ve para kazanarak imparator olmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında kahve dükkanı açarak işletebileceğiniz oyunda renkli ve sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dikkatli ilerlemeli ve müşterilerinizi de mutlu etmelisiniz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda kahve severlerin de eşsiz bir deneyim yaşayabileceğini söyleyebilirim. Idle Coffee Corp oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Idle Coffee Corp sizleri bekliyor.

Idle Coffee Corp oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.