Idle Crypto Tycoon, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil simülasyon oyunudur. Kripto paralarla oynadığınız oyunda kendi imparatorluğunuzu kurarak zengin bir iş adamı haline gelebiliyorsunuz. Keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunda her türlü dijital parayı üretmek için mücadele ediyorsunuz. Stratejik bir oyun olarak da nitelendirebileceğim oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Paralarınızı geliştirerek daha fazla dijital para üretebileceğiniz oyunda stratejik adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Sanal ticaret sistemine de sahip olan oyunda paralarınıza değer kazandırabiliyorsunuz. Simülasyon oyunu sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Basit minimalist tasarımıyla da ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda her türlü kripto parayı üretebiliyorsunuz. Kendi imparatorluğunuzu da kurabileceğiniz oyunda işlerinizi büyüterek daha zengin bir konuma gelebiliyorsunuz. Idle Crypto Tycoon sizleri bekliyor.

Idle Crypto Tycoon oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.