Idle Fitness Gym Tycoon

Spor imparatorluğunu yönetmeye hazır mısın? Mütevazı bir yerden başlayın ve işinizi büyütmek için çok çalışın. Yeni spor salonu ekipmanı ekleyin ve daha fazla spor aktivitesi içerecek şekilde tesisinizi genişletin.

Spor salonu kralı olun ve müşterilerinizin farklı spor ve fitness aktivitelerinin keyfini çıkarmasını sağlayın. Bekleme sürelerini azaltarak deneyimlerini rahat bir hale getirin, ekipmanlarınızı geliştirin, antrenörlerinizi tanıtın, spor salonlarını iyileştirin ve şampiyonluklar ve yarışmalar kazanarak spor salonunun itibarını artırmak için ünlüler getirin.

Dünyanın en iyi spor salonunu işletmek için farklı büyüme stratejileri alın! Spor salonunuzu yenileyin, işletmenize prestij kazandırmak için ünlü sporcular kiralayın veya spor merkezinizde spor yapmak için ünlü insanları çekin. Paranızı stratejik olarak yatırın! Mülkünüzü geliştirin! Yeni fitness hizmetleri sunun.

Akıllıca yönetiminiz sayesinde büyütün: Ta işten gelen ve kıyafetlerini değiştirmek isteyen müşteriler için soyunma odanızı iyileştirin ya da bisiklet parkınızı genişletin.