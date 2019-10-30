Hem Android hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişeceğiniz Idle Hero TD, size emanet edilen hazineyi korumak için ilginç yaratıklar ve özel güçlere sahip düşman askerleriyle aksiyon dolu savaşlara katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, labirent tarzındaki karışı mekanlarda ilerleyen düşman birliklerini yok etmek için mücadele etmek ve hazineyi koruyarak seviye atlamaktır. Labirentin sonundaki hazineye ulaşmak isteyen ve saldırgan asker topluğuna karşı dirençli olmalı ve stratejik bölgelere yerleştireceğiniz okçu kuleleri ile düşmanı bozguna uğratmalısınız. Ayrıca ilginç özellikleri bulunan birçok farklı yaratıktan da faydalanabilir ve savaşlardan daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sürükleyici ve aksiyon dolu eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Idle Hero TD, kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.