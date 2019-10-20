Kendi tasarladığınız denizaltı araçları ile farklı su kaynaklarına dalışlar yapabileceğiniz ve değerli madenler toplayarak puan kazanabileceğiniz Idle Submarine, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Macera dolu bölümleri ve birbirinden güzel denizaltı bölgeleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı denizaltı modellerinden faydalanarak denizin derinliklerine dalmak ve yeni mineral kaynaklarına ulaşarak değerli madenlere ulaşmaktır. Denizaltı aracınızı dilediğiniz gibi tasarlayabilir ve farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli silah ve bomba sistemleri geliştirebilir ve düşman kuvvetlerini etkisiz hale getirebilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden ilginç özellikler barındıran onlarca denizaltı aracı ve çeşitli madenlerin yer aldığı toplam 20 farklı su kaynağı bulunmaktadır. Denizaltınızla birlikte keyifli bir dalış yapabilir ve kıymetli eşyalar toplayarak görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Submarine, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen oldukça popüler bir oyun olarak dikkat çekmektedir.