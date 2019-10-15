Idle Tap Airport, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Idle Tap Airport, büyük bir havalimanını organize etmeye çalıştığınız bir oyundur. Stratejik hamleler yaparak ilerleyebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı bir etkinin yer aldığı Idle Tap Airport, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Yüksek gelirler elde etmek için çok sayıda yolcuyu havalimanına çekmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Tap Airport sizleri bekliyor.

Idle Tap Airport oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.