İmsakiye 2019, Ramazan İmsakiyesi 2019 İftar ve Sahur vakitlerini göstermek, bildirimle hatırlatmak dışında Kıble pusulası ile kıble yönünü bulmanıza yardım eden harika bir mobil uygulama. iOS cihaz kullanıcılarının ücretsiz olarak indirip kullanabileceği dini uygulama, İftara kalan süreyi görmek isteyenler için de geri sayım özelliğine sahip.

Tamamıyla ücretsiz indirilebilir, reklamsız ve modern arayüze sahip İmsakiye 2019 uygulaması, sadece Ramazan ayı boyunca İftar ve Sahur vakitlerini gösteren basit bir uygulama değil. Namaz kılanların da kullanabileceği, içeriğinden faydalanabileceği bir uygulama. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezan vakitlerini hem günlük hem de aylık olarak görebiliyorsunuz. Hem yön hem de açıyı gösteren Kıble pusulası da Kıble yönünü bilmediğiniz yerde namazınızı doğru yönde kılmanızı sağlıyor.