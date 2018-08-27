İzmir Doğal Yaşam Parkı uygulaması ile iOS cihazlarınızdan Doğal Yaşam Parkı’nda dilediğiniz yere rahatlıkla gidebilirsiniz.

İzmir’in en gözde yerlerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı, doğal ortamının yanı sıra bünyesindeki yüzlerce çeşit hayvan ile 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Sasalı’da bulunan Doğal Yaşam Parkı’na gitmeyi düşünüyorsanız, İzmir Doğal Yaşam Parkı uygulamasından yardım alarak dilediğiniz noktalara kolaylıkla navigasyon hizmeti alabiliyorsunuz.

Park bilgileri, kurallar, açılış ve kapanış saatleri gibi bilgilerin yanında güncel duyurular ve haberleri de sizlere sunan İzmir Doğal Yaşam Parkı uygulamasında, parkta bulunan hayvanları da görebilmeniz mümkün hale getirilmiş. Eğer siz de Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etmek istiyorsanız, İzmir Doğal Yaşam Parkı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.