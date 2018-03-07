Johnson & Johnson İnsan Performansı Enstitüsünde Egzersiz Fizyolojisi Direktörü Chris Jordan tarafından tasarlanan bu uygulama, çok kısa antrenmanlar ile sizleri kilolarınızdan kurtaracak. İstediğiniz görünüme dönmenize yardımcı olacak uygulamada, pek çok türde aktivite bulunuyor.

72 ayrı hareket ve 22 ayrı egzersiz programıyla dikkat çekmeyi başaran J&J Official 7 Minute Workout, kullanıcı programına ayak uydurabiliyor. Günün istediğiniz saatinde yapacağınız egzersiz ile metabolizmanız hızlanacak, kilolar gidecek. Ancak hareketleri günlük olarak yapmalı ve sizden istenileni vermelisiniz.

Ayrıca her hareketi video ile sunan ve detaylarını paylaşan uygulama, iPhone Sağlık uygulamasıyla da entegre edilebiliyor.

J&J Official 7 Minute Workout Özellikleri