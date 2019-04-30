Jinga Life, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz dikkat çekici bir mobil sağlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlık ve fitnessa yönelik bir uygulama olan Jinga Life, sağlık bilgilerinizi kayıt altında tutup kolay şekilde takip etme imkanı sunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada sağlığınıza dair tüm bilgileri güven içerisinde kontrol edebiliyorsunuz. Jinga Life, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken uygulamalardan bir tanesi. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada tıbbi bilgilerinizi, ilaçlarınızı ve alerjiler gibi bilgilerinizi ekleyerek kolay bir şekilde takip etme imkanı sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz bir uygulamaya ihtiyacınız varsa mutlaka denemeniz gereken Jinga Life, sizleri bekliyor.

Jinga Life uygulamasını iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.