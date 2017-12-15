JUMANJI: THE MOBILE GAME

En meşhur masa oyunlarından olan Jumanji'nin mobil platformu için oyunu çıkış yaptı. Heyecan verici bu oyunda arkadaşlarınıza veya online rakiplerinize meydan okuyun! Onları yetenek kartlarınızla ezin, gizemli yerleri keşfedin ancak bunları yaparken önünüze çıkan hayvanlara dikkat edin.

Jumanji oyununda en sevdiğiniz karakteri seçin, yetenek kartlarıyla destenizi doldurun ve tüm Jumanji'yi kurtarmak için yolculuğa başlayın! Jumanji'nin hain dünyasında diğer oyuncuları yenmeli ve oyunu kazanmalısınız. Ancak zorlandığınız zamanlarda Dr. Bravestone, Prof. Oberon, Ruby Roundhouse veya Moose Finbar ile eski lanetli bölgeleri araştırmalısınız.

Çevrimiçi rakiplerle veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Jumanji'de her yetenek kartı onlarca yeni stratejiyi açıyor ve rakibinizi yenmek için size ipucu gösteriyor. Ayrıca müzik, grafik bakımından başarılı olan ve böylesine eğlenceli bir oyunu indirmek için daha ne bekliyorsun?