Jump & Goal (Zıpla ve Gol), App Store’daki en eğlenceli futbol oyunu. %100 bağımsız yapım olan Jump & Goal Türkçe adıyla Zıpla ve Gol, klasik futbol oyunlarından çok daha eğlenceli oynanış sunuyor. Çizgi filmleri hatırlatan harika grafik ve animasyonlara sahip olan futbol platform oyununda tek başınıza defans oyuncularını geçip topu filerle buluşturmanız isteniyor. Kolaydan zoru doğru ilerleyen bölümlerin yanı sıra şut yeteneğinizi test edebileceğiniz sonsuz şut mücadelesi bölümü var.

Çizgi film stili görsellere sahip iki boyutlu futbol oyunu ne kadar eğlenceli olabilir ki? diye sorabilirsiniz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan Jump & Goal (Zıpla ve Gol), gerçekçi grafikler sunan, lisanslı futbolcuları kontrol ettiğiniz, online birçok mod sunan futbol oyunlarından çok çok daha eğlenceli. Oyunda sahada durmadan koşan, hiç enerjisi tükenmeyen komik oyuncuları yönetiyorsunuz. Zıplayarak karşınıza çıkan defans oyuncularının yanında gerinizden gelen rakip oyuncuları da atlatmanız gerekiyor. Kaleye gitmenizi engelleyen oyuncuların sayısı giderek artıyor. Bu noktada güçlendiricileri devreye alıyorsunuz. Hakemi çağırma, sert şut çekerek oynucuları saha dışına çıkarma gibi anlık kullanabileceğiniz yardımcılarınız mevcut. Oyunun güzel yanı ise, hiç duraksamaması. Rakip oyunculara takıldığınızda hemen başlayabiliyor, şutu kaçırdığınızda geri sarabiliyorsunuz.

Jump & Goal (Zıpla ve Gol) iOS Oyunu Özellikleri