Mobil oyunlar arasında oldukça popüler olan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Jump Jump BAM, hiçbir ücret ödemden cihazınıza indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Kolay kontrolleri ve canlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, havadan gelen küp yığınlarından korunmak ve olabildiğince yükseğe çıkmaktır. Yan yana dizilmiş birkaç farklı küp şekillerinin arasındaki boşluktan yukarı doğru zıplamalı ve karakterinizi ezilmekten korumalısınız. Küplerin arasında sadece tek bir boş alan bulunmaktadır. Bu alandan yukarı doğru zıplayarak mümkün olduğu kadar bölümü devam ettirmeli ve seviye atlamalısınız. Bu sayede farklı karakterlerin ve bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Farklı konusu ve tasarımı ile yeni deneyimler kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ilginç görünümlü onlarca karakterden dilediğinizi kullanabilir ve farklı şekle sahip kutular arasından zıplayarak bölümü tamamlayabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Jump Jump BAM, yüz binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan sıra dışı bir oyundur.