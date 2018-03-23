Jurassic World Alive, Pokemon Go gibi konum tabanlı çalışan dinozor oyunu. Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini destekleyen iPhone / iPad cihazda oynanabilen en gerçekçi dinozor yakalama, dövüş oyunu. Ludia tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik oyunu, iOS platformunda da ücretsiz.

Pokemon Go gibi sokakları gezerek keyifle oynayabileceğiniz bir dinozor oyunu Jurassic World Alive. Çevrenizi dolaşarak DNA örnekleri topluyor, laboratuvarınızda melezler yaratıyor, diğer oyuncuların dinozorlarıyla karşı karşıya getiriyorsunuz. Haritayı karış karış gezerek daha önce kimsenin rastlamadığı çok bilinmeyen yeni ırklar dahil dinozorları bulmaya çalışıyorsunuz. Göreviniz; dinozorları ikinci bir yok oluştan kurtarmak.

Jurassic World Alive Özellikleri: