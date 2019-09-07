KazandıRio uygulamasını kullanarak PepsiCo ürünlerinin kampanyalarına iOS şletim sistemli cihazlarınızdan katılabilirsiniz.

PepsiCo markası olarak bilinen Pepsi, Fruko, Yedigün, Lipton Ice Tea, Ruffles, Doritos, Lay’s ve Cheetos gibi markalar, belirli dönemlerde kampanyalar düzenleyerek çeşitli hediyeler kazandırıyor. Bu kampanyalardan haberdar olmak ve hediyeleri kazanmak isteyenlere teknolojik bir çözüm olarak hazırlanan KazandıRio uygulaması, ürünlerden çıkan şifreleri herhangi bir kupon veya kapak saklamanıza gerek kalmadan uygulamaya ekleyerek hediye kazanmanızı sağlıyor.

İçecek ve cipslerden çıkan şifreleri ister elle yazarak, isterseniz de kamera ile okutarak giriş yapabileceğiniz KazandıRio uygulamasında, hediyelerinizin ne olduğunu anında görebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. KazandıRio iş ortağı olan bakkal ve marketlerden hediyelerinizi istediğiniz zaman alabileceğiniz KazandıRio uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.