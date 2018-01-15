Kebap World, sadece Türk yemeklerini hazırladığımız leziz bir oyun. Şiş kebap, pide başta olmak üzere Anadolu mutfağının birbirinden leziz, tadına doyamadığınız yemeklerini sunuyoruz. Kendi restoran zincirimizi yaratmak için gece gündüz çalıştığımız oyunda 120 eğlenceli bölüm bulunmakta.

Zengin Türk mutfağını öne çıkaran zaman yönetimi oyunu, iOS platformunda da ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Grafik kalitesi üst düzey tutulan yemek yapma ve servis oyununda pişirilme şeklinden sunuma tüm detaylar düşünülmüş. Restoranımıza gelen müşterilerimizin siparişini alıp olabildiğince hızlı şekilde ve de istedikleri gibi sunarak günü geçiriyoruz. Mutfakta tek başımıza olduğumuzdan siparişleri alma, hazırlama ve sunum kısacası tüm işler bizde.

Dünyaca en iyi Türk yemekleri yapan restoranlar arasına girmek için uğraş verdiğiniz oyunda 100’den fazla bölüm ve 3 ayrı restoran sizi bekliyor.