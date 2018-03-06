Keeper, Ketchapp kadar bağımlılık yaratan basit stilde mobil oyunların yaratıcısı Voodoo’nun yeni oyunu. İlk bakışta anlam veremeyeceğiniz, oynadıkça oynamak isteyeceğiniz bu arcade oyunda küçük bir canavarı koruyorsunuz. Düşen objeler altında ezilmemesi için oldukça hızlı olmalısınız. Reflekslerinizi test etmeye hazır mısınız?

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda amacınız düşen objeleri sağa sola ittirerek minik canavarın güvenle yukarı çıkmasını sağlamak. Yükseldikçe objelerin sayısı artıyor; dolayısıyla canavarı korumak zorlaşıyor ancak imkansıza yakın bir oynanış hakim değil. Refleksleriniz sağlamsa, odaklanmanızda problem yoksa yüksek puan yapmamanız için hiçbir sebep yok.