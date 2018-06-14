Kind of Soccer 2018, kale yerine hakemi hedef aldığınız süper eğlenceli bir mobil futbol oyunu. Sahadaki diğer oyuncularla birlikte hakemi sahadan silmek için mücadele ediyorsunuz. Sıra dışı pozisyonlarla dolu benzersiz bir futbol oyunu karşımızda. İndirmesi de oynaması da ücretsiz. Üstelik 100MB’tan daha az yer kaplıyor!

iPhone/iPad cihazlarda oynanabilen çok sayıda retro futbol oyunundan biri Kind of Soccer 2018. Her ne kadar 2018 olarak geçse de grafikleri, sesleri, atmosferi, kontrolleriyle eskilere götüren bir nostalji oyunu. Benzerlerinden ayrılan yönü; oyuncuların kale yerine hakemi hedef alması. Kritik bir maçta üst üste yanlış kararlar veren hakemi yeşil sahalardan uzaklaştırmak için mücadele ediyorsunuz. Hakemi sahadan silen takım oyunun kazananı oluyor. Rakip oyuncuları hakemden uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz 10 güçlendirici var.