Kuros Classic, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca ve puzzle oyunu olarak dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ettiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Zorlu bulmaların üzerinden gelmeniz gereken oyunda benzersiz mücadelelere dahil oluyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Son derece keyifli dakikalar geçirebileceğiniz oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Zorlu bölümleriyle de dikkat çeken oyunda çocuklarınızda keyifli vakit geçirebiliyor. Sihirli taşları kullanarak işinizi kolaylaştırabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş hücreleri doldurarak ilerlediğiniz oyunda beyninizi de sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Kendine has bir mantığa sahip olan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Eğlenceli ve keyifli bir mobil oyun olan Kuros Classic'i mutlaka denemelisiniz.

Kuros Classic oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.