İnternet bağlantısı gerektirmeden çevrim dışı olarak oynanabilen Laser Slicer ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden Laser Slicer ile ekranda meyveleri parçalamaya çalışacağız. Oyuncular akıllı telefonlarının ekranlarına yerleştirecekleri lazerler ile karşılarına çıkan meyveleri en küçük parçalara ayırmaya çalışacaklar.

Basit görsel efektler ile desteklenen oyunda lazerleri geliştirebilecek ve daha etkili bir hale getirebileceğiz. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda ilgiyle oynanan yapım her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Yapım mobil arcade oyunları arasında yer alıyor.