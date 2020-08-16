Leapmasters oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Penguen'in kız arkadaşına kavuşmasına yardım etmek için uçun. Karadan fırlatılarak başlayan oyunda karşınıza bir çok engel çıkacak. Kendi stratejinizi oluşturarak onlardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız.

Küçük penguenin tek bir isteği var o da kız arkadaşına kavuşmak. Bunun için zorlu engellerden geçmeyi bile göze almış. Senin de ona yardım etmen gerekiyor. Yolda karşısına çıkan altınları toplayarak devam etmesi onun kazanmasına yardımcı olacak.

Buzların arasında keyifli bir oyun oynamaya hazır mısın? Renkli tasarımı ve göz alıcı grafikleri ile oyuncuları kendine bağlayan macera dolu bir oyun. Basit oynanış şekli sayesinde elinizden düşürmek istemeyeceksiniz. Oynadıkça kendinizi geliştirecek hatta oyunun ustası olacaksınız.

Daha önce deneyimlemediğiniz tarzda bir arcade oyununda maceradan maceraya atlamaya hazır olun. Sizler de ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.