LEGO Life, 5 - 12 yaş arası çocuklar için uygun tamamen güvenli ve ücretsiz sosyal uygulama. Lego setleriyle, filmleriyle büyüyen çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Lego haberleri, Lego eserleri, Lego mini filmleri ve daha fazlasını içeren uygulamanın boyutu da oldukça düşük.

LEGO System tarafından hazırlanan diğer bir deyişle resmi Lego uygulaması olan LEGO Life’da yok yok diyebilirim. Dünyanın dört bir yanından Lego hayranlarıyla güvenli olarak sohbet etme, başkalarının Lego parçalarıyla ortaya çıkardıkları sanat eserlerine bakarak çalışma, Lego dünyasının öne çıkan isimlerinden gelen haberleri takip etme, Lego bilgi yarışmalarına katılma, aralarında Lego Elves, Friends, City, Marvel Super Heroes, DC Comics’in de bulunduğu mini film ve internet bölümlerini izleme şansına sahip olduğunuz harika bir sosyal temalı uygulama. Türkçe dil desteği de mevcut.