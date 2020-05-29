Mobil platformda belediye başkanı olarak görev yapmak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyun LilyCity demektir.

Lily adında bir şehrin belediye başkanı olarak vatandaşlara hizmet etmeye çalışacağımız oyun da zengin ve ilginç bir hikâyeye dahil olacağız.

Hem Android hem de iOS platformu için MAFT Wireless tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan LilyCity mobil simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Zengin bir şehrin vatandaşlarına hizmet edeceğimiz oyun içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarına hitap eden tesisler hayata geçirecek, onların sorunlarını çözebilmek için gayret göstereceğiz.

İki farklı platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım da bazı binalar ve içerikler kilitli olacak. Oyun içerisindeki performansımıza göre bu kilitleri açabilecek ve şehrimiz üzerinde kullanabileceğiz.