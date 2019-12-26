Lokma - Yemek Tarifleri, geniş filtreleme seçenekleriyle en iyi yemek tarifleri uygulaması.

Yemek tariflerini mutfağa yeni girenlerin bile rahatlıkla yapabileceği şekilde sunan mobil uygulamada hamur işi, ana yemek, zeytinyağlı, tatlı, yöresel ve dünya mutfakları gibi farklı kategorilerde binlerce nefis tarif var. Videolu ve fotoğraflı yemek tarifleri, anlaşılır ölçülerle hazırlanmış ve tamamı denenmiş tariflerden oluşuyor. Diğer yemek tarifi uygulamalarından farklı olarak filtreleme seçenekleri çok. Örneğin, yemek tariflerini hazırlanma süresi, pişirme süresi ve zorluk düzeyine göre filtreleyebiliyorsunuz. Veya beslenmenize dikkat ediyorsanız, kaloriye göre filtreleyebiliyorsunuz. Veyahut mutfağınızda olan malzemelere göre yemek tarifleri alabiliyorsunuz.

Yemek yapmaya yeni başlayanlardan farklı yemekleri denemek isteyen ustalara herkesin kullanabileceği bir yemek tarifi uygulaması Lokma. Noodledan biryaniye panna cotadan creme bruleeye dünyanın dört bir yanından lezzetleri bir arada bulabileceğiniz Dünya Mutfağı, Osman yemek kültürünü çok iyi bilen ünlü şef Yunus Emre Akkor’un hazırladığı Osmanlı yemeklerini bulabileceğiniz Osmanlı Mutfağı ve sıkıcıktan hıngele mısır ekmediğinden içli köfteye Yöresel Lezzetler Lokma - Yemek Tarifleri iOS uygulamasında.