Loona, iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz, Apple Sağlık uygulamasıyla entegre meditasyon, uyku, farkındalık uygulamasıdır. Stresli uzun bir günün ardından rahatlamanıza ve güzel bir uyku çekmenize yardımcı olacak teknikler sunan bu sağlık uygulamasını App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Loóna nedir? Loóna, uzun stresli bir günden hızlıca kopmanıza ve uyumak için doğru moda girmenize olanak tanıyan ilk uygulamadır. Loóna, başka bir uyku uygulaması mı? Tam olarak değil; Loóna, doğrudan uykuya geçme tekniklerinin bir listesi değil, sizi duygusal olarak uyumaya hazırlayan ruh halinizi değiştiren bir uygulamadır.

Gün içerisinde biriken olumsuz duygular uyku sırasında beynimiz tarafından işlenir ve pekiştirilir bu da o duyguların gelecekte tekrar yaşandığında ayrıştırılmasını zorlaştırır. Dahası sinirli, kaygılı, halsiz veya tam tersi heyecanlı ve sevinçli hissetmek uyku başlangıcı ve REM uykusu için gecikmelere neden olabilir. İnsanlar bunu uyku bozukluğunun semptomlarıyla karıştırırlar ancak bu uyku için yanlış ruh halinde olmalarından kaynaklanmaktadır.

Loóna, her gece size bir uyku modu önerir. Uyku modları aktivite bazlı rahatlama, hikaye anlatımı ve sesleri eşsiz bir şekilde bir araya getiren rehberli bir oturumdur. Yorucu dünyadan çıkmak, zihninizi yenilemek ve mükemmel uyku modunu yakalamak için bu oturumları tamamlayın. Loóna, uyku modu seanslarınızı Apple Health uygulamasına kaydeder.