Madame Coco uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden evinizin ihtiyacı olan ürünleri kolayca bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Evinizi yeniden dizayn etmek ve trendlere uygun bir şekilde düzenlemek istiyorsanız ya da ihtiyaç duyduğunuz çeşitli ürünler varsa, Madame Coco uygulaması üzerinden birbirinden kaliteli ürünleri inceleyebilirsiniz. Mutfak, banyo, yatak odası, halı, dekorasyon, aydınlatma, kozmetik ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce çeşit ürünü bulabileceğiniz Madame Coco uygulamasında, beğendiğiniz ürünlerin fotoğraflarını ve ayrıntılarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Bütçenize katkı sağlayacak avantajlı kampanyalar da sunan Madame Coco uygulamasında, kampanyalı ürünleri direkt olarak inceleyebilir ya da günün fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünleri tek dokunuşla sepetinize ekleyebileceğiniz ve güvenli bir şekilde sipariş verebileceğiniz Madame Coco uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.