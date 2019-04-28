Hayalinizdeki okulu kurarak yöneticiliğini yapabileceğiniz ve çeşitli görevler üstlenerek kaynak akışını sağlayabileceğiniz Magic School Story, 500 binden fazla oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyundur.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve sürükleyici özelliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, büyük bir okul inşa etmek ve sınıfları geliştirerek seviye atlamaktır. Okula yeni sınıflar ve yatakhaneler ekleyerek daha da genişletebilirsiniz. Ayrıca öğrenci kapasitesini arttırarak daha fazla öğrenciye eğitim verebilir ve gelirinizi katlayabilirsiniz. Bu sayede okul için gerekli yeni malzemeler alabilir ve daha gelişmiş bir okula sahip olabilirsiniz. Hayalinizdeki okulu tasarlayabileceğiniz ve onlarca farklı görev üstleneceğiniz keyif verici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda okul için gerekli onlarca farklı malzeme bulunmaktadır. Mini oyunlar oynayarak para kazanabilir ve okulu geliştirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kazandığınız paralarla yeni sınıflar kurabilir ve gerekli malzemeleri satın alabilirsiniz. Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan Magic School Story ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve dilediğiniz gibi bir okula sahip olabilirsiniz.