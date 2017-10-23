Match Form, her yaştan kişiye hitap eden blok eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu. Appsolute Games’in çoğu oyunu gibi iOS platformuna özel çıkmış. Bir döneme damgasını vuran tetris oyununa benziyor ancak çok daha modern yapıda ve saran oynanışa sahip.

Seviye atladıkça zorlaşan bulmaca oyununda amaç; oyun alanının üstünde çıkan blokları orta alana yerleştirmek. Z, L, I ve diğer harflerin formunda blokları döndürerek yerleştirebiliyorsunuz. Yan yana sıralı üç bloğu dikey veya yatay olacak şekilde yerleştirmeyi başarırsanız sonraki seviyeye geçiyorsunuz. Süre sınırı yok. Blokları yerleştirdikçe güçlendiricileriniz doluyor; oyunun tıkandığı noktalarda kullanıyorsunuz.