Medito, iPhone kullanıcıları için meditasyon ve uyku uygulaması. Hem meditasyon yapanlar için hem de meditasyon yapmamış olanlar için rehberler sunan tamamen ücretsiz bir uygulama.

Medito iOS İndir

“Meditasyon yaşamları olumlu bir şekilde değiştirebilir ve hiç kimse bunun için ödeme yapmamalı” diye düşünen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Medito Foundation tarafından geliştirilmiş %100 ücretsiz uygulama, zihinsel sağlığınızı geliştirecek rehberli meditasyonlar, nefes egzersizleri, farkındalık uygulamaları, rahatlatan sesler ve daha fazlasını içeriyor. Uygulamada Medito Foundation ve UCLA, Dhamma konuşması ve Audio Dharma gibi çeşitli başka organizsyonlardan rehberli ve rehber içermeyen meditasyonları (eski ve son meditasyon tekniklerine dayanan) bulabilirsiniz. Günün birkaç dakikasını uygulamada geçirin ve meditasyonun hayatınızı nasıl değiştirdiğini, fayda sağladığını, pozitif düşünce getirdiğini ve dönüştürücü etkilerini keşfedin.

Uygulama içinde bulunan çeşitli özelliklerin yardımıyla sizi daha mutlu ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmek amacıyla yapılmıştır. Medito Foundation’ın bu uygulaması herkese değerbilirlik pratiği yapma, kaygı ve stresi yönetme, rahatlama ve pozitifliği bulma yolculuğunda yardımcı oluyor.

Meditasyon ve farkındalık uygulamalarının kaygı ve stresi azaltmaya, kavrama, dikkat ve hafızayı geliştirmeye, daha iyi uyumanıza, zihinsel sağlık, odaklanma ve gene sağlığı geliştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.