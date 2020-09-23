Meditopia, iPhone, iPad ve Apple Watch’unuzda kullanabileceğiniz meditasyon uygulaması.

1000’den fazla rehberli meditasyon (stres, endişe, kabullenme, şefkat, şükretme, mutluluk, öfke, özgüven, motivasyon, dikkat, cinsellik, nefes, beden algısı, değişim ve cesaret, yetersizlik hissi, kendini sevme, daha serbest meditasyonlar, bedeni tarama konusunda), bağımsız watchOS uygulaması, Apple Sağlık uygulaması ile sakin dakikaların sayımı için sekronizasyon, karanlık mod uyumu, her gün yeni bir konuda günlük meditasyonlar, etkileyici sözler, ilerlemenizi kaydetmek için kişisel not alma imkanı, mindfulness (farkındalık) durumunuzu görmek için Mindful Meter, arkadaşlarınızla uygulama içi küçük atışmalar, uyk ve meditasyon için hatırlatma, Siri kestirmeleri gibi güzel özelliklere sahip bir meditasyon uygulamasından bahsediyorum.

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Meditopia Meditasyon uygulaması neler sunuyor?