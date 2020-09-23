Meditopia Meditasyon Uygulaması İndir iPhone, iPad ve Apple Watch: Nefes, uyku, stres egzersizi
Meditopia, iPhone, iPad ve Apple Watch’unuzda kullanabileceğiniz meditasyon uygulaması.
1000’den fazla rehberli meditasyon (stres, endişe, kabullenme, şefkat, şükretme, mutluluk, öfke, özgüven, motivasyon, dikkat, cinsellik, nefes, beden algısı, değişim ve cesaret, yetersizlik hissi, kendini sevme, daha serbest meditasyonlar, bedeni tarama konusunda), bağımsız watchOS uygulaması, Apple Sağlık uygulaması ile sakin dakikaların sayımı için sekronizasyon, karanlık mod uyumu, her gün yeni bir konuda günlük meditasyonlar, etkileyici sözler, ilerlemenizi kaydetmek için kişisel not alma imkanı, mindfulness (farkındalık) durumunuzu görmek için Mindful Meter, arkadaşlarınızla uygulama içi küçük atışmalar, uyk ve meditasyon için hatırlatma, Siri kestirmeleri gibi güzel özelliklere sahip bir meditasyon uygulamasından bahsediyorum.
Meditopia Meditasyon Uygulaması İndir iOS
Meditopia Meditasyon uygulaması neler sunuyor?
- Uyku meditasyonları: Uyku kalitenizi artırmak için hayatınız boyunca uygulamaya devam edebileceğiniz nefes ve imgeleme pratikleri için Meditopia’nın 30’dan fazla uyku meditasyonundan birini deneyebilirsiniz.
- Uyku hikayeleri: Meditopia’nın canlı ve dinlendirici farklı hikaye seçenekleriyle sakin bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.
- Karanlık mod: Meditopia, telefonunuzdan gelen parlak ışığı azaltarak zihniniz ve gözlerinizin dinlenmesine yardımcı olmak için karanlık mod ile uyumludur.
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