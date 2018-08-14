Memopoly, zorluk düzeyini yavaşça yükselten harika bir görsel hafıza testi oyunu. Görsel hafızanızı test edebileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve 100MB civarı yer kaplıyor.

Appsolute Games’in iOS platformuna özel çıkardığı bulmaca oyununda kurallar oldukça basit. Bir köşede birkaç renkten oluşan üç boyutlu bir obje, diğer köşede de o objenin renklerini gösteren kutucuklar bulunuyor. Objenin renklerini oluşturan kutucuklara istenen sırada dokunarak ilerliyorsunuz. Kutucuklar belli süreliğine renklenip sönüyor. Bu sırada renkleri hafızada tutmanız gerekiyor. Yanlış sıradan giderseniz bölüm sonlanmıyor lakin puan da kazanamıyorsunuz.

Memopoly Özellikleri: