Meow! - AR Cat, sevimli kedicikleri oynamayı seven herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm artırılmış gerçeklik oyunu. Sanal hayvan bakımını artırılmış gerçeklik ile birleştiren iOS oyunu, ARKit desteği sunan iPhone ve iPad’lerle uyumlu.

Mobil platformda ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en gerçekçi kedi oyunu diyebilirim. Artırılmış gerçeklik (augmented reality) oyunu olmasıyla diğer sanal hayvan bakma oyunlarından ayrılan Meow! - AR Cat, sevimli bir kediciği büyütmemizi istiyor. Sevimli mi sevimli kedicikle oyunlar oynuyor, karnını doyuruyor, türlü kıyafetlerle güzelliğine güzellik katıyorsunuz.

Klasik butonlar yerine sesinizi kullanarak kedicikle etkileşime geçiyorsunuz. Adını söylediğinizde hemen yanınıza gelip tüm duygularını açığa çıkartıyor. Eğitim odasında sesli komutlarla eğitebiliyorsunuz. Ayrıca lazer kalemle onu çılgına çevirebiliyorsunuz.