Mi Fit, Xiaomi akıllı bileklik ve akıllı saat kullanıcısıysanız iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken uygulama. Antrenmanlarınızın kaydını tutmaktan uyku kalitenizi öğrenmeye, telefonunuza bakmadan bildirimleri görmekten fitness ölçümü yapmaya, sağlığınızı ilişkin tüm verileri tek bir yerden görebiliyorsunuz. Uygulama tüm iPhone’larla uyumlu ve ücretsiz.

Xiaomi marka akıllı saat ve bileklerin tümüyle (Mi Band, Amazfit Bip, Mi Body Composition Scale, Mi Scale, Amazfit Pace, and Amazfit Smart Chip vs.) uyumlu olan sağlık takip uygulaması Mi Fit’i kullanabilmeniz için öncelikle giyilebilir cihazınızı telefonunuza - Bluetooth bağlantısıyla - tanıtmanız gerekiyor. Oldukça kısa süren ve basit olan eşleştirme işleminden sonra iç ve dış mekan antrenmanlarınızdan uykunuza tüm sağlık verilerinizi grafiksel arayüzden görebiliyorsunuz.

Xiaomi’nin kendi sağlık uygulaması Mi Fit, antrenman ve uyku takibi için yeterli seviyede. Bildirim tarafında telefonunuza gelen aramalar, kısa mesajlar, sosyal ağ ve e-posta bildirimleri giyilebilir cihazınıza - titreşimli olarak - iletiliyor. Böylelikle her bildirim için telefonunuza bakmak yerine önemli gördüklerinizde telefonunuzu açıyorsunuz. Söz bildirimlerden açılmışken, uzun süre hareketsiz kalırsanız su molası veya kısa yürüyüş önerisi alıyorsunuz.