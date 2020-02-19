Microsoft Office (iOS), iPhone için en iyi ofis uygulaması. Word, Excel ve PowerPoint’i tek bir uygulamadan birleştiren Microsoft Office, ücretsiz indirilebiliyor. iPhone’unuzda ofis uygulamasına ihtiyaç duyuyorsanız, Word, Excel ve PowerPoint’i ayrı olarak indirmek yerine Microsoft Office’i indirip paket olarak kullanabilirsiniz.

Microsoft Office, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarını bir arada sunuyor. Mobil cihazlar için tasarlanan, basitleştirilmiş ancak güçlü ofis deneyimi sunan Microsoft Office iOS, belgeler, elektronik tablolar ve sunular üzerinde çalışmak için en çok kullanılan araçları içeriyor. Özgeçmiş, bütçe, sunu ve diğer belgeler üzerinde çalışmak hazır şablonlar sayesinde çok basit. Belgeleri iş arkadaşlarınızla paylaşıp birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme şansına da sahipsiniz.

Microsoft Office iOS, mobil cihazlara özel harika özellikler içeriyor. Örneğin, bir belgenin fotoğrafını çekip tek tuşla düzenlenebilir Word dosyasına dönüştürebiliyorsunuz veya tablonun fotoğrafını çekip Excel elektronik tabloya dönüştürüp üzerinde çalışabiliyorsunuz. Film rulosundan fotoğrafları alıp PowerPoint sunusu hazırlayabiliyorsunuz. Fotoğraflardan Word, Excel, PowerPoint belgesi oluşturmanız da mümkün. Hatta PDF’leri imzalayabiliyorsunuz.

Microsoft Office iOS Uygulaması Özellikleri