Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Mighty Raju 3D Hero, kaykayınızla zorlu parkurlarda ilerleyerek altın toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı kaykaylar kullanarak çeşitli engellerin ve tuzakların yer aldığı parkurlarda hızla ilerlemek. Parkurlarda size engel olmaya çalışan karşınıza otobüs, kamyon, tren gibi araçlar ve goriller çıkabilir. Sağa ve sola geçişler yaparak engellerden sıyrılabilirsiniz. Ayrıca ekranı yukarı doğru kaydırarak zıplayabilir ve büyük engellerin üstünden atlayabilirsiniz.

Kolay kontrolleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda, onlarca farklı kaykay ve sevimli karakterler yer almaktadır. İstediğiniz kaykayı seçerek oyuna başlayabilir ve yeterli miktarda altın toplayarak seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede farklı objelerin kilidini açabilir ve yeni parkurlarda yarışabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan Mighty Raju 3D Hero, oldukça geniş oyuncu kitlesine sahip eğlenceli bir oyundur.