Migros Hemen uygulaması ile iOS cihazlarınızdan market alışverişi yapabilir, 30 dakikada teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

Yenilikçi fikirleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Migros, Sanal Market hizmeti ile online market alışverişleri yapabilmenizi sağlıyor. Bu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen ve siparişlerinizi ortalama 30 dakika içerisinde teslim eden Migros Hemen hizmeti, alışveriş yapacak ve bekleyecek vakti olmayanlar için oldukça pratik bir çözüm diyebilirim.

Şimdilik sadece İstanbul Ataşehir’de hizmet veren Migros Hemen uygulamasında et ve tavuk, kahvaltılık, temizlik, meyve ve sebze, atıştırmalık ve daha birçok kategoride sunulan ürünleri kolayca sepetinize ekleyebiliyorsunuz. Alışverişinizi tamamladığınızda tahmini teslimat süresini görebileceğiniz ve ayrıca harita üzerinden kuryenin canlı konumunu takip edebileceğiniz Migros Hemen uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.