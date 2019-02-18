İndir 84.50 MB
Migros Hemen 1.0.1.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Yaşam
  4. Migros Hemen - iPhone ve iPad için Online Market Alışverişi Uygulaması

Migros Hemen

1.0.1.1
ios
Migros Hemen
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Migros Hemen uygulaması ile online market alışverişlerinizi 30 dakikada teslim alabilirsiniz.

Migros Hemen uygulaması ile iOS cihazlarınızdan market alışverişi yapabilir, 30 dakikada teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

Yenilikçi fikirleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Migros, Sanal Market hizmeti ile online market alışverişleri yapabilmenizi sağlıyor. Bu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen ve siparişlerinizi ortalama 30 dakika içerisinde teslim eden Migros Hemen hizmeti, alışveriş yapacak ve bekleyecek vakti olmayanlar için oldukça pratik bir çözüm diyebilirim.

Şimdilik sadece İstanbul Ataşehir’de hizmet veren Migros Hemen uygulamasında et ve tavuk, kahvaltılık, temizlik, meyve ve sebze, atıştırmalık ve daha birçok kategoride sunulan ürünleri kolayca sepetinize ekleyebiliyorsunuz. Alışverişinizi tamamladığınızda tahmini teslimat süresini görebileceğiniz ve ayrıca harita üzerinden kuryenin canlı konumunu takip edebileceğiniz Migros Hemen uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır NASIL YAPILIR Instagram Uygulaması Bilgisayardan Nasıl Kullanılır
En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması LİSTELER En İyi 7 E-Kitap Okuma Uygulaması
Android İçin En İyi 10 Karaoke Ve Şarkı Sözü Uygulaması LİSTELER Android İçin En İyi 10 Karaoke Ve Şarkı Sözü Uygulaması
İstenmeyen Çağrıları ve Mesajları Engelleyen En İyi 10 Android Uygulaması LİSTELER İstenmeyen Çağrıları ve Mesajları Engelleyen En İyi 10 Android Uygulaması
Müzisyenler için En İyi 7 Android Müzik Uygulaması MOBİL Müzisyenler için En İyi 7 Android Müzik Uygulaması
WhatsApp'ın Sahte Uygulaması 1 Milyon İndirilmeye Ulaştı SOSYAL MEDYA WhatsApp'ın Sahte Uygulaması 1 Milyon İndirilmeye Ulaştı