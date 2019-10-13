Mobil cihazınızda beyzbol maçlarına katılmak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyun MLB Perfect Inning 2019 demektir. Çeşitli lig ve kupalara katılarak yeteneklerimizi sergileme fırsatı yakalayacağımız yapım MLB’nin resmi beyzbol oyunu olarak lansmana çıktı.

Oyun dünyasının ünlü isimlerinden bir tanesi olan Gamevill tarafından geliştirilen ve yayınlanan MLB Perfect Inning 2019 şuan da Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanmaya devam ediyor.

Farklı lig ve kupaların yer aldığı yapımda dünya çapındakli oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve onlara yeteneklerimizi göstereceğiz. Gerçekçi yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Gerçek sporcularında yer aldığı yapımda eğlenceli ve bir o kadar da rekabetçi bir oynanış bizleri bekliyor olacak.