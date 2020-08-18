Money Maker 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Money Maker 3D oyununda para basıyorsunuz. Zorlu bölümleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda keyifli bir deneyim yer alıyor. Banknotları kesip boyayarak ilerleyebileceğiniz oyunda son derece keyifli bir oyun deneyimi yer almakta.

Birbirinden zorlu bölümleriyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz vakit geçirebiliyorsunuz. Hypercasual türünce bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda para basma simülasyonunu deneyimliyorsunuz. Money Maker 3D oyununu kaçırmayın derim.

Money Maker 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.