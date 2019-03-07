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Moof (ios)
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  5. Moof - iPhone ve iPad İçin Türk Yapımı Zorlu Hayatta Kalma Oyunu

Moof

ios
Moof
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Moof: Türk yapımı zorlu bölümler içeren top oyunu

Moof, Türk yapımı mobil oyunlar arasında. Top zıplatma oyunları içinde en zoru olabilir. Sonsuz hayatta kalma oyunu olarak mobil platformda yerini alan oyun, kar efektli harika bir atmosfer sunuyor. Birbirinden zor bölümler içeren arcade oyun, zaman geçirmek için birebir. İnternetsiz oynama seçeneği ve tek dokunuş kontrolleriyle her yerde keyifle oynayacağınız bir oyun.

iOS özelinde değil, mobildeki en zor top oyunu diyebilirim. Geliştiricileri Türk olan mobil oyunda topun ağaçlar üzerinden zıplamasına yardım ediyorsunuz. Dönen bir çemberin içerisinde zıplayarak ağaçları atlatıp çemberin boşluğundan kendinizi aşağı bırakıyorsunuz, bir sonraki çembere düşüyorsunuz. Bu şekilde, sürekli düşerek puan topluyorsunuz. Ağaca dokunduğunuz tabii ki oyun sonlanıyor ancak video izleyerek kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

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