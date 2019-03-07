Moof, Türk yapımı mobil oyunlar arasında. Top zıplatma oyunları içinde en zoru olabilir. Sonsuz hayatta kalma oyunu olarak mobil platformda yerini alan oyun, kar efektli harika bir atmosfer sunuyor. Birbirinden zor bölümler içeren arcade oyun, zaman geçirmek için birebir. İnternetsiz oynama seçeneği ve tek dokunuş kontrolleriyle her yerde keyifle oynayacağınız bir oyun.

iOS özelinde değil, mobildeki en zor top oyunu diyebilirim. Geliştiricileri Türk olan mobil oyunda topun ağaçlar üzerinden zıplamasına yardım ediyorsunuz. Dönen bir çemberin içerisinde zıplayarak ağaçları atlatıp çemberin boşluğundan kendinizi aşağı bırakıyorsunuz, bir sonraki çembere düşüyorsunuz. Bu şekilde, sürekli düşerek puan topluyorsunuz. Ağaca dokunduğunuz tabii ki oyun sonlanıyor ancak video izleyerek kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.